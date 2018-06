A mídia estatal convocou os venezuelanos a participarem do evento no centro de Caracas às 14h (15h30 no horário de Brasília), após a estreita vitória de Maduro na votação de domingo.

O candidato da oposição, Henrique Capriles, se recusou a aceitar o resultado, dizendo que houve milhares de irregularidades durante a votação.

(Por Mario Naranjo)