Venezuelanos seguem preocupados com a saúde de Hugo Chávez Com preces, desejos de recuperação e vigílias, milhares de venezuelanos esperavam na quinta-feira, pelo terceiro dia consecutivo, por notícias do presidente Hugo Chávez, que permanece "estável" após uma cirurgia de urgência contra um câncer que poderá interromper seu extenso período no poder.