Vice-presidente argentino depõe na Justiça em caso de corrupção

O depoimento, que começou pouco depois das 11h, marcou a primeira vez na história recente da Argentina em que um alto membro do Poder Executivo no exercício do cargo é convocado pela Justiça como acusado.

A investigação judicial ocupa há mais de dois anos a capa das publicações críticas ao governo da presidente Cristina Kirchner, abalando sua popularidade.

A investigação se concentra em apurar se Boudou utilizou sua influência para ajudar a gráfica Ciccone a evitar a falência em 2000, quando era ministro da Economia, e depois a adquiriu por meio de um misterioso fundo de investimentos chamado The Old Fund.

O vice-presidente, que também ocupa a presidência do Senado, não foi acusado formalmente no caso. Ele garante ser inocente e diz ser vítima de uma campanha midiática.

Por sua condição de vice-presidente, Boudou poderá ser julgado, mas não detido, a menos que seja destituído pelo Congresso, algo pouco provável já que Câmara e Senado são controlados pelos governistas.

(Reportagem de Alejandro Lifschitz)