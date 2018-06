Vice-presidente argentino é convocado a depor em caso de corrupção

A investigação se concentra em saber se Boudou utilizou sua influência para ajudar a empresa de impressão Ciccone a sair da falência em 2010 quando era ministro da Economia e, em seguida, a adquiriu através de um misterioso fundo de investimento chamado The Old Fund.

O juiz federal Ariel Lijo, que investiga o caso, que gerou revolta e que ocupou durante mais de dois anos a primeira página das publicações críticas à presidente Cristina Kirchner, convocou Boudou e outros envolvidos no caso para 15 de julho.

O vice-presidente não foi acusado formalmente pela investigação.

Lijo disse em sua resolução que Boudou teria aproveitado sua condição de funcionário público para, com outro sócio, comprar a Ciccone "com o objetivo final de contratar com o Estado Nacional a impressão de cédulas".

Em meio ao escândalo, o governo expropriou a Ciccone em 2012, agora rebatizada como Companhia de Valores Sul-Americana, por considerar de utilidade pública a confecção de cédulas. A oposição disse que a nacionalização buscou destruir as provas do caso.

Os líderes da oposição pediram a Kirchner que afaste Boudou da vice-presidência, que assumiu em dezembro de 2011 quando a presidente começou seu segundo mandato, até que se esclareça o papel do funcionário na transferência da Ciccone.

Kirchner não se manifestou sobre o pedido, enquanto Boudou se recusou a renunciar e negou as acusações contra ele.

