Vice-presidente pode detonar 1a crise de governo Humala no Peru

O Congresso peruano pediu explicações e o Ministério Público está prestes a começar uma investigação do caso do segundo vice-presidente peruano Omar Chehade, um processo que iria manchar a credibilidade do governo de Humala.

De acordo com um dos envolvidos no caso, Chehade, que também é um legislador, reuniu-se com três generais para pedir a presença da polícia em uma intervenção judicial contra uma empresa de açúcar em favor de um grupo empresarial local.

Chehade confirmou a reunião ocorrida há mais de uma semana, mas negou que tivesse tocado no assunto da companhia de açúcar Andahuasi, cujos atuais gestores têm uma disputa de posse com o grupo local Wong.

"Primeiro eu tenho a consciência tranquila... e é claro que eu não pensei em renunciar", defendeu na terça-feira Chehade em entrevistas à mídia local.

A renúncia ou destituição de um dos dois vice-peruanos não afetaria a função do Executivo, mas prejudicaria a imagem de Humala num momento em que o governo lançou uma luta contra a corrupção, que incluiu um expurgo sem precedentes da liderança policial do país.