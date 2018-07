Voos são suspensos em Buenos Aires e Montevidéu devido a cinzas de vulcão

Atualizada às 15h26

Fortes ventos vindos dos Antes até o Oceano Atlântico complicam operações aéreas

BUENOS AIRES - Todos os voos que partiriam nesta terça-feira, 7, de Buenos Aires e Montevidéu foram suspensos devido às cinzas lançadas por um complexo vulcânico que entrou em erupção no sábado, no sul do Chile, disseram fontes oficiais.

Segundo autoridades da Direção Nacional de Aviação Civil e Infraestrutura Aeronáutica, na manhã desta terça-feira "nenhum voo está saindo". "Muitos voos estão demorando e alguns outros ainda estão chegando", disseram trabalhadores do aeroporto de Montevidéu.

Para o Brasil

De acordo com a página do terminal na internet, o último voo a partir foi da companhia aérea Gol, com destino a São Paulo às 5h50 (no horário local e de Brasília). O voo seguinte, da empresa TAM, também para São Paulo, deveria ter decolado às 6h no horário local, mas foi cancelado.

A Patagônia é uma das regiões mais afetadas, com importantes centros turísticos de inverno tendo de reduzir ao mínimo suas atividades. Os fortes ventos desde a cordilheira dos Antes até o Oceano Atlântico complicavam as operações das companhias aéreas comerciais, que também começaram a cancelar voos para o outras regiões.

O aeroporto da cidade argentina de San Carlos de Bariloche, no sul do país, permanecia fechado por falta de visibilidade. O principal centro de esqui da América do Sul e os seus arredores estavam cobertos de cinza. Além disso, a rodovia Cardenal Samore, importante passagem na fronteira entre Chile e Argentina, continuava fechada por causa da escassa visibilidade e o acúmulo de cinzas.

Trânsito interrompido

As autoridades argentinas desaconselham o uso das estradas na região afetada pelas cinzas. Algumas delas estão com o trânsito interrompido. O fechamento do movimentado aeroporto de Bariloche obrigou a filial argentina da companhia aérea chilena LAN, a Aerolíneas Argentinas e a Austral a cancelarem seus voos que partiriam e chegariam à região, que é vizinha ao complexo vulcânico chileno de Puyehue-Cordón Caulle.

A erupção do complexo vulcânico lançou lavas e provocou o desprendimento de pedras. A Aerolíneas Argentinas informou que não haverá voos para e de Bariloche até o próximo domingo. As operações noturnas até Santiago, capital do Chile, e a província argentina de Mendoza estão suspensas até quinta-feira.

A imprensa local afirmou que também empresas dos Estados Unidos cancelariam nesta terça-feira vôos para e do aeroporto internacional de Ezeiza, em Buenos Aires. As graves consequências sobre as localidades argentinas na região da cordilheira levaram a presidente Cristina Kirchner a contatar as autoridades da indústria área.