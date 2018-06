Zuluaga passa Santos em terceira pesquisa na Colômbia

As Farc e outro grupo menor, o ELN, também anunciaram um cessar-fogo de uma semana para as eleições. Embora estejam em negociações com o governo colombiano em Cuba, as Farc ainda combatem as forças armadas na Colômbia. O instituto de pesquisas Ipsos Napoleon Franco afirmou que Zuluaga, ex-ministro das Finanças, que é cético quanto às negociações de paz e quer impor condições mais duras para a sua continuação, teria 29,5 por cento dos votos no primeiro turno se a eleição fosse hoje, contra 28,5 por cento de Santos. A sondagem foi publicada no site da emissora RCN. Segundo a sondagem, ambos os candidatos receberiam 32 por cento em um eventual segundo turno, a ser realizado em meados de junho, e que parece inevitável, pois ambos estão longe dos 50 por cento necessários para assegurar a vitória no primeiro turno, em 25 de maio.

Duas outras pesquisas publicadas neste sábado, dos institutos Gallup e Cifras y Conceptos, também colocam Zuluaga um pouco à frente, mas com pequena vantagem, dentro da margem de erro, indicando um empate técnico. Santos e Zuluaga têm poucas diferenças no campo econômico, ambos favoráveis a medidas que atraiam investimentos, então o voto de muitos eleitores pode ser pautado pelas negociações com as Farc. Embora muitos colombianos não saibam o que é paz em suas vidas e apoiem as negociações, outros temem que os rebeldes estejam obtendo ganhos políticos e que seus membros ficarão sem punição por anos de sequestros e assassinatos. O conflito já causou a morte de mais de 200 mil pessoas. Nenhum dos outros candidatos seria uma ameaça para os dois, pois o ex-prefeito de Bogotá, Enrique Penalosa, tem apenas 9,4 por cento, depois de ficar à frente de Zuluaga nas pesquisas de abril. O número de votos brancos ou nulos é de 12,8 por cento pela Ipsos, muito maior do que os 5,9 por cento da Gallup.