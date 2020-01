Americanos vão às ruas contra ataques dos EUA no Oriente Médio

WASHINGTON - Grupos de manifestantes foram às ruas de Washington e outras cidades dos Estados Unidos neste sábado para condenar o ataque aéreo ordenado pelo presidente Donald Trump no Iraque que matou o comandante militar iraniano Qassim Suleimani e a decisão de enviar ao menos 3 mil soldados para o Oriente Médio.

Centenas de pessoas cantaram e pediram a retirada de tropas americanas do Oriente Médio em frente à Casa Branca e ao hotel de Trump, a alguns quarteirões dali.

Protestos parecidos aconteceram em Nova York, Chicago e outras cidades. Em Washington, entre os manifestantes, estava a atriz Jane Fonda, que foi presa no ano passado algumas vezes em atos que pediam ações contra o aquecimento global.

"Os mais jovens precisam saber que todas as guerras desde que eles nasceram foram lutadas por causa de petróleo", disse a Fonda para a multidão. "Nós não podemos perder mais vidas e matar pessoas e arruinar o meio ambiente por causa de petróleo", acrescentou.

Para Entender Quem era Qassem Suleimani, o general iraniano morto no ataque dos EUA Chefe da Guarda Revolucionária do Irã foi alvo de bombardeio feito a mando de Donald Trump no aeroporto de Bagdá, no Iraque

Pesquisas de opinião mostram que os americanos, de modo geral, se opõem a intervenções do país. Uma pesquisa feita pelo Conselho de Assuntos Globais de Chicago aponta que apenas 27% dos entrevistados acreditam que os EUA estão mais seguros com as intervenções militares internacionais. Quase metade dos perguntados afirmam que as ofensivas deixam o país menos seguro.

Neste sábado, Trump voltou a ameaçar os iranianos e disse que os EUA têm 52 alvos para bombardeio se o país resolver retaliar a morte de Suleimani.