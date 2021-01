Análise: Discurso de Biden prega união, mas ele será capaz de reverter a polarização nos EUA?

Ao longo de seus quatro anos de mandato, o presidente Trump fez poucos esforços para reduzir a divisão entre seus apoiadores e o resto do país. Suas prioridades políticas estavam geralmente alinhadas com as do Partido Republicano em geral, mas sua retórica estava nitidamente sintonizada com o mundo dos seus seguidores, o MAGA (Make America Great Again). Ele falava sobre unidade, mas essa unidade era geralmente baseada na aquiescência com sua agenda.

Sem surpresa, os democratas nunca viram sua presidência de maneira positiva. Isso certamente precedeu sua posse, mas enquanto ele foi presidente, a grande maioria dos democratas continuou a vê-lo de forma negativa. Os republicanos, por outro lado, simpatizaram com Trump, com seu índice médio de aprovação entre os membros de seu próprio partido aumentando a cada ano de seu mandato, de acordo com uma pesquisa Gallup.

O resultado foi uma visão fortemente polarizada de Trump - uma visão historicamente polarizada. Trump estava entre os presidentes menos vistos positivamente na história moderna, graças à oposição dos democratas e da maioria dos independentes. Mas isso aconteceu enquanto ele era cada vez mais amado pelos republicanos.

A questão é se o presidente eleito Joe Biden pode reduzir com sucesso parte desse sentimento partidário. Ele foi apontado para sugerir que ele deseja; o tema de seu discurso inaugural é a unidade, uma proposta desafiadora em um país politicamente dividido.

Uma tendência recente mantém essa polarização. Os índices de aprovação média anual da Gallup mostram que, embora os partidários geralmente tenham sido mais favoráveis ​​aos presidentes de seu próprio partido, a oposição política costumava ser mais generosa em suas avaliações de um presidente. Com o tempo, porém, o apoio do partido de oposição caiu cada vez mais, mesmo com a aprovação de um presidente dentro seu próprio partido lentamente subindo.

Portanto, temos um momento historicamente polarizado. Em seu último ano de mandato, a diferença na aprovação da presidência de Trump entre republicanos e democratas foi de 85 pontos, quase 10 pontos a mais do que a diferença no último ano da presidência de Barack Obama - que por sua vez estabelecera um novo recorde.

Parte do motivo pelo qual Obama e Trump estabeleceram novos recordes foi que as opiniões sobre suas presidências não mudaram muito. Obama viu algumas oscilações em seu primeiro ano de mandato. Depois disso, porém, a oposição republicana à sua presidência endureceu. Compare isso com os últimos anos da presidência de George W. Bush, quando o apoio republicano caiu e a lacuna partidária diminuiu.

Há motivos para pensar que Biden pode pelo menos fazer algum progresso a esse respeito. É claro que sua abordagem para liderar não espelhará a de Trump, com foco na amplificação da retórica partidária. Seu apoio na disputa presidencial de 2020, ganhando mais da metade dos votos totais, é um lembrete de que ele tem uma base de apoio mais ampla do que Trump ao entrar no cargo.

Na verdade, parte de seu apelo nas primárias democratas era que ele seria capaz de reconquistar alguns dos que haviam abandonado seu partido por Trump em 2016. Ele era Scranton Joe, o cara que poderia falar com os eleitores do Cinturão da Ferrugem. Até que ponto isso foi bem-sucedido ainda não está claro, embora ele tenha reduzido a liderança de Trump entre os brancos sem diploma de faculdade de 48 pontos em 2016 para 35 pontos no ano passado, de acordo com a pesquisa de opinião.

É muito cedo para determinar como as pessoas veem a presidência de Biden, já que ela começa na quarta-feira. Mas as pesquisas do Gallup sugerem que sua transição é pelo menos vista de maneira mais positiva pelos republicanos do que a de Trump pelos democratas. A diferença entre os partidos é tão grande quanto a diferença em 2016, mas sua transição é vista de forma mais positiva por seus oponentes políticos e independentes do que a de Trump.

Também é verdade que Biden é visto de maneira mais favorável do que Trump, como foi ao longo do ano passado. Biden é visto de maneira favorável por 57% do país, de acordo com Gallup, 17 pontos a mais que Trump no mesmo período em 2017, e um pouco atrás de George W. Bush em 2001 e Bill Clinton em 1993.

Isso vai mudar à medida que Biden faz a transição para a Casa Branca e começa a defender as políticas pelas quais ele concorreu. Afinal, a avaliação favorável de Obama no início de 2009 era de 78%.

A questão, realmente, é até que ponto a popularidade de Biden cairá e até que ponto ele pode convencer os republicanos de que o que eles provavelmente ouvirão na mídia conservadora não é inteiramente verdade.

* Philip Bump é repórter de Política em Washington