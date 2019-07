Apagão em Nova York fecha comércios e paralisa o metrô neste sábado

Um apagão na noite deste sábado em Nova York afetou negócios na cidade e parou elevadores, semáforos, o metrô e até mesmo os telões luminosos da Times Square da maior cidade dos Estados Unidos, segundo fontes oficiais.

A energia elétrica parou de ser fornecida na altura do Rockefeller Center e chegou até o Upper West Side, distrito do bairro de Manhattan. Um complexo de cinema na Lincoln Square teve de ser evacuado.

O metrô de Nova York, via redes sociais, informou que várias estações foram afetadas pelo problema. A causa ainda é incerta. Os bombeiros afirmaram que estão atendendo a numerosas chamadas, sendo a maioria sobre pessoas presas em elevadores.

A Con Edison, fornecedora de energia da cidade, admitiu o problema, mas ainda não divulgou as causas, nem uma previsão para o retorno do fornecimento. Ainda de acordo com a companhia, 42 mil pessoas foram afetadas pelo blecaute.

O corte de energia foi total em uma área que inclui os teatros da Broadway e Hell's Kitchen. Alguns transeuntes tentaram lidar com o tráfego, enquanto o elenco da comédia musical "Hadestown" e um coral que se apresentou no prestigiado Carnegie Hall continuaram seus shows na calçada.

Ironicamente, o corte ocorreu no aniversário de um apagão em massa que afetou praticamente toda a cidade em 1977. No meio da crise econômica, Nova York foi o cenário de saques e vandalismo, com mais de mil empresas afetadas. A energia retornou apenas após 25 horas e centenas de prisões. Dois outros blecautes em massa afetaram Nova York em 1965 e 2003./AP e AFP