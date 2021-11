Após 18 meses da morte de Floyd, eleitores de Minneapolis decidem não trocar atual força policial

Os eleitores de Minneapolis, nos Estados Unidos, decidiram nesta terça-feira, 2, não substituir a atual força policial por um novo departamento, que teria uma abordagem mais ampla das situações suspeitas. A votação ocorreu 18 meses após o assassinato de George Floyd na cidade, que gerou protestos globais por justiça racial.

Com 133 de 136 distritos relatando contagens, mais de 56% dos eleitores disseram "não" para criação de um novo departamento de segurança pública em detrimento do atual.

Gerente de campanha da All of Mpls, Leili Fatehi, que se declarou contrária a dissolução do departamento de polícia, disse que os eleitores deram um recado claro para continuar a trabalhar nas reformas na estrutura da agência.

Ela reforçou que nenhum dos lados da votação está satisfeito com a atual situação do policiamento na cidade, mas discordam sobre a melhor forma de fazer as mudanças. "O que queremos que aconteça a seguir é que os residentes de Minneapolis se unam para responsabilizar o próximo prefeito e o conselho municipal. Eles têm que arregaçar as mangas e fazer esse trabalho duro sem demora", declarou.

Minneapolis foi parar no centro do debate da justiça racial nos EUA em maio de 2020, quando o oficial Derek Chauvin sufocou George Floyd com seu joelho por nove minutos até matá-lo. "Cometeu um assassinato brutal, traumatizou a família da vítima e gerou um choque na consciência da nação", disseram os promotores em documentos transmitidos antes da audiência. Chauvin foi condenado em junho a 22 anos e meio de prisão.

A morte de Floyd gerou apelos de ativistas para "desapropriar a polícia" - o que até mesmo a maioria daqueles que apoiaram o desmantelamento do departamento de polícia de Minneapolis rejeitaram. Em vez disso, eles pediram que se repensasse como e quando a polícia é usada, e não a dispensa de todos os oficiais armados. / REUTERS