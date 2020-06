Após receber críticas, Donald Trump adia comício em cidade de massacre racista

WASHINGTON - O presidente americano Donald Trump anunciou neste sábado, 13, que vai adiar a data do comício eleitoral de Oklahoma, marcado para o dia 19 de junho, data que marca a abolição da escravatura nos EUA, para o dia seguinte.

Em meio a protestos contra injustiças raciais em todo o país, Trump enfrentou críticas por ter marcado o primeiro comício da campanha durante a pandemia em um dia conhecido pelos afro-americanos como "Dia da Liberdade" e em Tulsa, no Estado de Oklahoma, cidade que foi o cenário de um massacre racista em 1921.

"Muitos dos meus amigos afro-americanos e apoiadores entraram em contato para sugerir que mudássemos a data em respeito a esse feriado", Trump escreveu no Twitter. "Decidi adiar o nosso comício para o sábado, 20 de junho, para atender a esses pedidos."

We had previously scheduled our #MAGA Rally in Tulsa, Oklahoma, for June 19th – a big deal. Unfortunately, however, this would fall on the Juneteenth Holiday. Many of my African American friends and supporters have reached out to suggest that we consider changing the date out... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 13, 2020