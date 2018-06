Autoridade dos EUA deixa reunião do G-7 sobre meio ambiente

BOLONHA, ITÁLIA - A Itália informou que a principal autoridade do meio ambiente dos Estados Unidos deixou a reunião do G-7 sobre o tema antes do término das conversas. O ministro do meio ambiente da Itália, Gian Luca Galletti, que comanda o encontro de dois dias na Bolonha, contou a jornalistas que Scott Pruitt participou da sessão de abertura sobre o clima na manhã deste domingo, mas depois deixou a reunião alegando um compromisso.

Pruitt está à frente da Agência de Proteção Ambiental do presidente norte-americano Donald Trump, que recentemente anunciou sua decisão de se retirar do acordo do clima de Paris.

Os outros seis países do G-7 - Grã Bretanha, França, Alemanha, Canadá, Japão e Itália - concordaram na cúpula política do mês passado, na Sicília, em trabalhar para tornar o acordo climático efetivo. Galletti disse que apesar da saída, o diálogo deve continuar, inclusive sobre outras questões ambientais.

* Com informações da Associated Press