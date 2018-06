Avião de candidato a vice de Trump sai da pista em Nova York

WASHINGTON - O avião de campanha do candidato republicano a vice-presidente dos EUA, Mike Pence, derrapou ao pousar em meio a uma tempestade no Aeroporto LaGuardia, em Nova York, na noite desta quinta-feira. O incidente não deixou vítimas.

"Sentimos o avião derrapar para fora da pista e parar bruscamente", declarou a produtora da CNN Elizabeth Landers, que estava a bordo do aparelho.

"O governador e todos a bordo estão bem", disse Landers sobre o companheiro de chapa do candidato republicano, Donald Trump.

Em meio à chuva, o Boeing 737 derrapou e saiu completamente da pista para ficar sobre a grama. "Podemos ver lama nas janelas", disse Pence calmamente na cabine de imprensa, cerca de um minuto após o avião parar.

Vídeos do acidente mostram Pence, governador do Estado de Indiana, apertando a mão e tirando fotos com as equipes de emergência do aeroporto.

Em Geneva, no estado de Ohio, Donald Trump afirmou a apoiadores que seu vice chego "muito, muito perto de um grande perigo". Mas o candidato a presidente dos EUA acrescentou: "Acabei de falar com Mike Pence e ele está bem. Todo mundo está bem". /AFP e AP