Barcos afundam em desfile de apoio a Donald Trump em lago no Texas

Um desfile de barcos em apoio ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, lotou o lago Travis, no Texas, no sábado, 4. A movimentação gerou ondas e águas agitadas que levaram pelo menos quatro barcos a afundar e outros a bater nas rochas, segundo autoridades locais. Ninguém ficou ferido.

O gabinete do xerife do Condado de Travis recebeu múltiplos pedidos de socorro a partir das 12h15, horário local. “Foi realmente um número excepcional de barcos”, disse Kristen Dark, oficial de informação pública do gabinete. "Quando todos começaram a se mover ao mesmo tempo, isso gerou ondas significativas", disse a porta voz. O evento havia sido anunciado no Facebook, convocando barcos de "todas as formas e tamanhos" para participar, e incentivando os donos a decorar suas embarcações com as cores da pátria e bandeiras.

Os bombeiros retiraram “inúmeras” pessoas da água, disse Braden Frame, presidente da Associação de Bombeiros do lago Travis, que não soube precisar a quantidade de resgatados. Frame elogiou o trabalho das equipes de emergência, e relatou que as equipes de resgate enfrentaram “desafios significativos devido à quantidade de ondas e agitações na água”. “Nós treinamos para resgates na água regularmente, mas este é o primeiro resgate aquático com vários navios e incidentes que atendemos que não foi causado por uma colisão”, disse.

O lago Travis, localizado próximo a cidade de Austin, é um reservatório do rio Colorado e um destino popular para passeios de barco, pesca, natação e outras atividades recreativas.

No domingo, 6, apoiadores de Trump realizaram ainda outro evento aquático em apoio à reeleição do presidente, desta vez no lago Lanier, em Cumming, Geórgia. Nenhum incidente foi reportado./NYT e Reuters