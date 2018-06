BlackRock publica em seu site questionamentos à indústria de armas dos EUA

Maior gestora de recursos do mundo, a BlackRock divulgou nesta sexta-feira, 3, em seu site os questionamentos que têm feito a fabricantes e comerciantes de armas, seguindo o movimento de outras companhias após o tiroteio em uma escola na Flórida no mês passado. A postagem, uma ação incomum para a BlackRock, indica que algumas gestoras estão aumentando a pressão sobre a indústria norte-americana de armas de fogo.

As questões postas pela BlackRock abordam temas como os riscos de litígio, a segurança das armas e as verificações do histórico dos compradores. "Nós não podemos ditar o que uma companhia deve fazer", disse a BlackRock no comunicado. A gestora lembrou, porém, que tem o poder de votar contra diretores específicos ou a favor de propostas de acionistas, contrariando a administração.

Na semana passada, a empresa de private equity Blackstone Group L.P. havia pedido a seus fundos detalhamentos sobre propriedades em companhias que fabricam ou vendem armas. A State Street Global Advisors também havia dito que planeja levar suas questões a fabricantes do setor/ Dow Jones Newswires