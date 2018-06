Bombardeiros norte-americanos sobrevoam península coreana

Os Estados Unidos enviaram dois aviões bombardeiros para sobrevoar a península coreana neste domingo, em um exercício militar visto como resposta ao recente teste de míssil intercontinental realizado pela Coreia do Norte na sexta-feira.

Os jatos supersônicos B-1, da força aérea norte-americana, partiram de uma base em Guam, ilha americana a oeste do Oceano Pacífico. Ao sobrevoar a Coreia do Sul, os B-1 foram escoltadas por aeronaves militares do governo local. Pouco depois de passar pela capital sul-coreana, Seul, os aviões norte-americanos retornaram para Guam, conforme indicou em nota o Comando Aéreo do Pacífico, braço da secretaria de defesa norte-americana para a região.

“A Coreia do Norte permanece como a ameaça mais urgente para a estabilidade regional”, afirmou o general Terrence J. O’Shaughnessy, comandante das forças aéreas na área. “Se chamados à ação, estaremos prontos para responder com força rápida, letal e superior, no lugar que escolhermos”, completou.

A ação militar norte-americana veio dois dias depois do teste, por parte do governo de Pyongyang, do Hwasong-14, um míssil intercontinental balístico que pode carregar ogivas atômicas e teria autonomia suficiente para atingir o território americano, em estados como o Havaí ou o Alasca. /AP