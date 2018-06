Carga de guindaste cai e deixa dez pessoas feridas em Nova York

Uma peça de um equipamento mecânico que estava sendo erguido por um guindaste em um edifício comercial em Manhattan, Nova York, se rompeu na manhã deste domingo e caiu 28 andares até atingir a calçada, deixando dez pessoas feridas.

Dois dos feridos eram trabalhadores de construção, enquanto as outras vítimas eram pedestres ou estavam em carros passando pelo local no momento, informou o prefeito de Nova York, Bill de Blasio. As pessoas foram atingidas pelos destroços da peça e nenhuma teve ferimentos graves.

De acordo com a polícia, ao chegar ao local, os oficiais constataram que a carga do guindaste tinha se quebrado no momento em que se destinava ao último andar do prédio. Ela caiu na calçada e danificou a lateral inteira da construção, que é maior na base mais estreita nos andares superiores.

O prefeito De Blasio, ao falar com repórter na Madison Avenue, a uma quadra do local, disse que este foi "obviamente um acidente muito sério". "Graças a Deus esse incidente ocorreu em uma hora do dia e num final de semana em que não há muitas pessoas na rua", ele disse.

As autoridades afirmaram que uma investigação está em andamento. As ruas ao redor foram fechadas e a polícia espera reabri-las na manhã desta segunda-feira.