Casa Branca afirma que eleições foram 'uma boa noite' para Trump

Washington - A porta-voz da Casa Branca, Sarah Huckabee Sanders, disse na terça-feira, 6, que os resultados das eleições legislativas dos Estados Unidos representaram "uma boa noite" para o presidente Donald Trump.

"Atualmente nos sentimos bem, foi uma boa noite para o presidente até este momento", disse Sanders em declarações aos jornalistas na Casa Branca. A porta-voz se pronunciou antes das previsões feitas por emissoras do País de que os democratas irão arrebatar dos republicanos a maioria da Câmara. Por outro lado, essas mesmas projeções de resultados parciais antecipam que o partido do presidente ampliará seu controle no Senado.

Trump está acompanhado os resultados na Casa Branca com familiares e amigos e Sanders ressaltou que para o presidente foi um "grande momento" quando foi confirmado que o senador democrata por Indiana, Joe Donnelly, tinha perdido para o candidato republicano, Mike Braun.

Em entrevista à emissora "Fox News", a porta-voz opinou que os republicanos que mais tinham apoiado Trump estavam se saindo "muito bem", e atribuiu esse sucesso aos esforços do presidente. "Qualquer um que esperasse uma 'onda azul' (democrata) esta noite, provavelmente não a conseguirá. Acho que isso se deve 100% à liderança do presidente e aos seus êxitos durante seus dois primeiros anos no poder", ressaltou Sanders.

Em seu Twitter, o presidente norte-americano se pronunciou a respeito das eleições. "Um tremendo sucesso esta noite. Obrigado a todos!", escreveu. /EFE