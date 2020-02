Democratas se preparam para debate em New Hampshire após resultado das primárias no Iowa

Em meio ao caos da contagem dos votos das primárias do Partido Democrata no estado do Iowa, os pré-candidatos já se preparam para mais um debate que vai levá-los a outra primária, a de New Hampshire.

O campo foi abalado e remodelado pelo caótico "caucus" em Iowa no início desta semana, e o debate desta sexta-feira, 7, em New Hampshire - quatro dias antes da primária no estado - oferece novas oportunidades e riscos para o encolhimento dos candidatos à Casa Branca.

O senador Bernie Sanders e o ex-prefeito Pete Buttigieg, entram na noite como os principais alvos, por conta do destaque que tiveram em Iowa, quase empatados na liderança. Buttigieg venceu Sanders por uma pequena margem de 26,2% a 26,1%, de acordo com o Partido Democrata, após uma contagem caótica e controvertida que durou três dias. Buttigieg obteve 564 delegados estaduais contra 562 de Sanders, que por sua vez recebeu 45.826 votos (26,6%) contra 43.195 (25%) do ex-prefeito.

Aqueles que seguem o primeiro concurso - incluindo o ex-vice-presidente Joe Biden, a senadora Elizabeth Warren de Massachusetts e a senadora Amy Klobuchar de Minnesota - têm uma necessidade urgente de demonstrar força.

As apostas são particularmente altas semana para Biden, que estava na frente em praticamente todos os sete debates anteriores, mas deixou Iowa em quarto lugar distante. Embora a denúncia de irregularidades tenha atenuado o impacto do concurso em Iowa, a fraqueza de Biden abalou os apoiadores que o encorajaram a tomar uma atitude agressiva na noite de sexta-feira.

Um dos mais proeminentes apoiadores de Biden em New Hampshire, o democrata Jim Demers, disse que este é o momento de lutar. "As pessoas querem ver o fogo, querem ver brigas e querem ver as diferenças", afirmou.

Para que não haja dúvidas sobre suas intenções, Biden adotou um tom decididamente mais agressivo com seus rivais nos dias que antecederam o debate de sexta-feira, tendo evitado ataques diretos contra outros democratas em grande parte do ano passado. /AP