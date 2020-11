'Desta casa para a Casa Branca', escreve Biden em sua residência de infância

Joe Biden gosta de falar sobre sua infância na cidade industrial de Scranton, Pensilvânia, e no dia das eleições nos Estados Unidos, esta terça-feira, 3, o candidato democrata visitou sua primeira casa e escreveu seu nome em uma parede para atrair boa sorte.

"Desta Casa à Casa Branca com a Graça de Deus", escreveu Biden com caneta preta na parede da sala, atrás de uma pintura, incorporando seu nome e acrescentando a data 11/3/2020.

"Da caneta aos ouvidos de Deus", escreveu um usuário do Twitter sob uma foto da assinatura na parede, tirada por um repórter que viajava com Biden, que percorria a Pensilvânia até o último minuto em busca de votos.

NEW: A picture from Scranton. Joe Biden just signed this on the living room wall in his childhood home here. For context, he did this in the bedroom during the 2008 race. @axios pic.twitter.com/R9sKjG6Ktv — Alexi McCammond (@alexi) November 3, 2020