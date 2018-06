EUA continuarão exigindo responsabilidades da Rússia, diz vice-presidente americano

MUNIQUE - O vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, disse neste sábado, 18, que os Estados Unidos vai "continuar exigindo responsabilidades russas" mesmo com a aproximação de Donald Trump e Vladimir Putin.

Durante discurso para a Conferência de Segurança de Munique, Pence também garantiu aos aliados europeus de que os EUA "apoiam firmemente" a OTAN. "Os EUA estão inabaláveis em seu compromisso com instituições transatlânticas como a OTAN", disse.

Em sua primeira viagem ao exterior como vice-presidente, Pence tentou acalmar os nervosos aliados europeus que continuam preocupados com a agressão russa e ficaram alarmados com as declarações positivas de Trump sobre Putin.

O discurso para diplomatas estrangeiros e agentes de segurança também procurou tranquilizar os parceiros internacionais que se preocupam com o fato de que Trump pode buscar tendências isolacionistas.

Pence disse que os Estados Unidos vai exigir que a Rússia honre o acordo de paz de 2015, na Bielorrússia, com o objetivo de acabar com a violência no leste da Ucrânia.

"Saiba disso: os Estados Unidos continuarão a responsabilizar a Rússia, mesmo enquanto buscamos novos pontos comuns que, como você sabe, o presidente Trump acredita que podem ser encontrados", disse Pence.

Pence tem encontro marcado ainda hoje com chanceler alemã Angela Merkel que também falou na conferência.

Merkel enfatizou a necessidade de manter alianças internacionais e disse ao público, com Pence sentado a poucos metros de distância, que a OTAN é "de interesse americano".

Pence também agendou reuniões para hoje com os líderes dos Estados Bálticos da Estônia, Letônia e Lituânia e com o presidente da Ucrânia, Petro Poroshenko. Os quatro países lidam com a ameaça de incursão russa.

A visita, que incluirá uma parada em Bruxelas no domingo e na segunda-feira, ocorre em meio às preocupações na Europa sobre a agressão russa, o relacionamento de Trump com Putin e se o novo presidente terá tendências isolacionistas.

Pence também deve se reunir com os líderes do Iraque e Afeganistão, onde os EUA estão envolvidos em duas guerras separadas. Trump deixou clara a sua intenção de derrotar o grupo do Estado islâmico.

Mas ele também disse que os EUA podem ter uma segunda chance de tomar o petróleo iraquiano como compensação por seus esforços no país devastado pela guerra, uma noção rejeitada pelo primeiro-ministro iraquiano Haider al-Abadi, que se reunirá com o vice-presidente.

A proibição de imigração e de refugiados de Trump tem revirado as penas com vários países muçulmanos afetados pela ordem atualmente envolvida no tribunal, incluindo o Iraque, um aliado próximo na luta contra o Estado Islâmico.

A participação de Pence dentro da administração também estava sob escrutínio devido à recente demissão do conselheiro de segurança nacional de Trump, o general aposentado Michael Flynn.

Flynn foi forçado a renunciar na segunda-feira depois de dizer que indignou Pence sobre os contatos com um diplomata russo.

Em Munique, os aliados americanos estavam à procura de pistas de Pence sobre como o governo Trump planeia lidar com a Rússia após a partida de Flynn, inquéritos dos EUA sobre o envolvimento da Rússia nas eleições presidenciais e os elogios que Trump fez a Putin.

Os países europeus ao longo da fronteira com a Rússia estavam preocupados com os laços mais profundos entre os EUA e a Rússia depois que Trump sugeriu sanções impostas depois que a anexação da Criméia pela Rússia pudesse ser aliviada em troca de um acordo de armas nucleares. À época, o presidente se referiu à OTAN como "obsoleta".

Trump desde então moderou seu discurso, dizendo a líderes estrangeiros em telefonemas sobre a importância da aliança da OTAN.

A OTAN, ou a Organização do Tratado do Atlântico Norte, é uma aliança militar de democracias europeias e norte-americanas criada após a Segunda Guerra Mundial para fortalecer a cooperação internacional como contrapeso ao União Soviética.

Em 2014, a aliança de 28 membros criou uma força de reação rápida para proteger os membros da OTAN mais vulneráveis ​​contra um confronto com a Rússia.