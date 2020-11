EUA: Onde a luta eleitoral está se desenrolando nos tribunais

Jim Rutenberg, Alan Feuer, Nick Corasaniti e Reid J. Epstein, The New York Times

Com Joe Biden se aproximando da vitória na corrida presidencial, o presidente Donald Trump e o Partido Republicano têm intensificado os esforços para interromper a contagem dos votos e desafiar os eleitores democratas em processos judiciais em todo o país.

Ao menos 11 processos já estavam tramitando nos tribunais de Nevada, Pensilvânia, Michigan e Geórgia, quatro estados-chave onde Biden lidera ou vence a contagem dos votos.

Mas nenhum deles parece - pelo menos não ainda - fornecer a Trump o que ele precisa para vencer: a rejeição de votos democratas suficientes em um número de Estados suficientes para reverter qualquer vitória de Biden.

Se Trump e os republicanos não conseguirem encontrar essas rejeições nos tribunais, eles poderiam - e farão - pedir recontagens, mas a barreira também é alta.

Aqui estão os casos em andamento ou com potencial de apelação. Todos eles foram iniciados por Trump, seu partido ou seus aliados.

Pensilvânia

Data limite para receber votos

Status: no Supremo Tribunal dos EUA

Em setembro, a Suprema Corte da Pensilvânia decidiu que os funcionários eleitorais poderiam aceitar cédulas postadas até o dia da eleição, mas chegando até três dias depois. Os republicanos posteriormente entraram com um processo e o caso chegou à Suprema Corte dos Estados Unidos.

Mas no final de outubro, a Suprema Corte se recusou a interceder, dizendo que estava muito perto do dia das eleições para fazer tal decisão, mas deixou em aberto a possibilidade de uma decisão em uma data posterior.

Na quarta-feira, a campanha de Trump entrou com uma moção para intervir no caso, e na sexta-feira o Partido Republicano da Pensilvânia tentou se juntar ao esforço.

Mas essa luta pode ser infrutífera, já que a liderança de Biden no estado é baseada em votos lançados até o dia da eleição e deve crescer. A secretária de Estado da Pensilvânia, Kathy Boockvar, disse na quinta-feira que não havia um grande número de cédulas que chegaram tarde. Na noite de sexta-feira, não houve nenhuma ação adicional sobre este caso.

Observadores

Status: Pendente em tribunal estadual e resolvido em tribunal federal

Na manhã de quinta-feira, um tribunal estadual da Pensilvânia concedeu a Trump uma pequena vitória. Um juiz determinou que os observadores eleitorais da campanha de Trump, que tiveram permissão para ficar a 3 metros da contagem dos votos no centro de convenções da Filadélfia, poderiam se aproximar, para 1,8 metros.

No final do dia, no entanto, os advogados da campanha de Trump entraram com uma petição de emergência no tribunal federal alegando que os funcionários eleitorais da cidade não estavam cumprindo a decisão do tribunal estadual e pedindo que a contagem na Filadélfia fosse adiada.

Em uma audiência agendada às pressas na noite de quinta-feira, no entanto, a campanha de Trump admitiu que "um número diferente de zero" de observadores republicanos havia de fato aparecido.

"Então qual é o problema?" O juiz Paul Diamond perguntou.

A campanha de Trump finalmente concordou em retirar seu pedido para suspender a contagem de votos depois que o juiz Diamond, que foi nomeado pelo presidente George W. Bush, permitiu um total de 120 observadores no centro de convenções - 60 para os democratas e 60 para os republicanos. A Suprema Corte da Pensilvânia ainda não se pronunciou sobre a questão dos observadores.

Cédulas com defeito/ Provisórias

Status: Pendente em tribunais estaduais e federais

Os republicanos entraram com ações em tribunais federais e estaduais, alegando que autoridades eleitorais forneceram orientação inadequada aos condados ao permitir que eles contatassem eleitores cujas cédulas foram rejeitadas por causa de erros para que esses eleitores pudessem corrigir ou "curar" suas cédulas ou votos provisórios.

Ambos os casos se concentram em votos no condado de Montgomery, onde as autoridades dizem que apenas 98 cédulas podem ser afetadas. Um juiz do caso federal, que também foi nomeado por George W. Bush, expressou ceticismo durante uma audiência na quarta-feira sobre a validade da contestação dos republicanos. A decisão está pendente.

Identificação de eleitores pelo correio

Status: Pendente no tribunal estadual

A campanha de Trump também processou a secretária de Estado da Pensilvânia por sua decisão de estender por três dias, até 12 de novembro, o prazo pelo qual os eleitores pelo correio devem enviar materiais confirmando sua identidade, caso sejam eleitores pela primeira vez em certos distritos. Não está claro quantos votos esse caso potencialmente afetaria.

Nevada

Observadores / Comparação de Assinaturas no Condado de Clark

Status: Recurso pendente em nível estadual

A campanha de Trump entrou com uma ação antes do dia da eleição para impedir o processamento de cédulas pelo correio no Condado de Clark, que inclui Las Vegas.

A campanha alegou que os funcionários do condado não estavam dando aos observadores republicanos acesso adequado para monitorar o processamento da cédula pelo correio e que o sistema de correspondência de assinaturas do condado violava as leis de proteção igualitária eleitoral porque não estava sendo usado em outras partes do estado.

Um juiz negou o pedido da campanha de Trump no início desta semana, citando a falta de evidências. Um tribunal de apelação rejeitou o pedido dos republicanos de que ordenasse a suspensão imediata da contagem, mas concordou em ouvir os argumentos na próxima semana.

Na quinta-feira, os republicanos indicaram que desistiriam do caso em troca de um acordo do condado para expandir o acesso de seus observadores aos contadores de votos, mas os democratas se recusaram a concordar com a demissão, então o caso ainda está pendente. Desde então, os republicanos entraram com um processo semelhante no tribunal federal.

Cédulas não qualificadas

Status: resolvido em tribunal federal

Em uma extensão efetiva do processo estadual, dois candidatos republicanos à Câmara em Nevada entraram com um processo na quinta-feira, alegando que havia "procedimentos frouxos para autenticar cédulas" no condado de Clark e que mais de 3.000 cédulas foram lançadas por eleitores inelegíveis, incluindo alguns “Em nome dos eleitores falecidos”.

O caso foi atribuído ao juiz Andrew P. Gordon, nomeado pelo presidente Barack Obama, que o rejeitou na sexta-feira. Os dois candidatos republicanos que iniciaram o caso, no entanto, ainda podem apelar da decisão.

Arizona

“SharpieGate”

Status: Pendente no tribunal estadual

Foi uma das reivindicações mais estranhas da eleição. Horas depois do fechamento das urnas no Arizona, uma história bombou na internet dizendo que dezenas, talvez até centenas, de cédulas em todo o estado não foram contadas porque os eleitores as preencheram com canetas conhecidas como “sharpies”, com ponta de feltro, e não com canetas esferográficas.

Mesmo que os funcionários de segurança cibernética do Departamento de Segurança Interna exortassem as pessoas a ignorar a história, multidões apareceram do lado de fora de uma seção eleitoral no condado de Maricopa, gritando sobre “SharpieGate”.

Na quarta-feira, Laurie Aguilera, uma eleitora do condado de Maricopa, entrou com uma ação judicial com a ajuda de um grupo legal conservador em Indiana, a Public Interest Legal Foundation, alegando que sua cédula - e as de outros incontáveis - não havia sido lida corretamente por máquinas de leitura de votos porque ela havia usado uma Sharpie e “a tinta estava vazando”. A Sra. Aguilera pediu a um juiz que deixasse todos os eleitores que preencheram suas cédulas com Sharpies para “arrumá-las”.

Na quinta-feira, o Departamento de Eleições do Condado de Maricopa divulgou um comunicado dizendo que os Sharpies foram de fato “recomendados pelo fabricante” das máquinas de tabulação de votos que o condado usa. Mais tarde naquele dia, o gabinete do procurador-geral do Estado emitiu uma carta observando que o uso de Sharpies no condado de Maricopa "não resultou em privação de direitos".

Georgia

53 cédulas de chegada tardia

Status: No tribunal do condado

A campanha de Trump abriu um processo na Geórgia na quarta-feira, alegando que uma testemunha observou 53 cédulas que chegaram atrasadas no condado de Chatham não sendo armazenadas adequadamente, potencialmente permitindo que se misturassem com cédulas válidas, e pediu que a contagem de votos no condado fosse interrompida.

Mas o juiz James Bass, do Tribunal Superior do Condado de Chatham, abriu o processo na quinta-feira, dizendo que não havia evidências de que as 53 cédulas tivessem sido recebidas após as 19 horas. prazo e que não havia provas de que os funcionários do condado não cumpriram a lei.

Não houve nenhuma palavra da campanha de Trump ou de seus aliados republicanos na sexta-feira se um recurso estava pendente.

Michigan

A campanha de Trump entrou com uma ação na quarta-feira pedindo a um juiz estadual que interrompa a contagem de votos, alegando que seus observadores foram impedidos de acessar as salas de contagem. A campanha também pediu acesso a imagens de vigilância das urnas eleitorais do estado.

Um juiz rejeitou a ação na quinta-feira, observando que a contagem havia terminado. Biden ganhou o estado e mantém uma vantagem de quase 150.000 votos. Mas não está claro se a campanha de Trump terá apelo.

Recontagens

Geórgia: Brad Raffensperger, o secretário de estado, anunciou na sexta-feira que o estado conduziria uma recontagem na corrida presidencial, dizendo que os resultados ficariam dentro da margem de uma recontagem. “Estamos literalmente olhando para uma margem menor do que uma grande escola de ensino médio”, disse Gabriel Sterling, gerente de implementação de votação da Geórgia.

Wisconsin: o Sr. Trump teria direito a uma recontagem em Wisconsin, desde que a margem entre ele e o Sr. Biden permanecesse inferior a 1 por cento dos votos. Os resultados preliminares do estado mostram que Trump está atrás de cerca de seis décimos de 1 por cento.

Um pedido de recontagem não pode ser feito até que todos os 72 condados do estado apresentem seus resultados à Comissão Eleitoral de Wisconsin, que devem ser entregues até 17 de novembro. A campanha de Trump teria que pagar por uma recontagem em todo o estado, a menos que a margem diminua para menos de um. quarto de 1 por cento.

Pensilvânia: a lei estadual exige uma recontagem automática se o resultado for meio por cento ou menos. Se a margem for maior do que isso, Trump ainda poderá solicitar uma recontagem em todo o estado, mas terá que pagar por isso.

Arizona: a lei estadual exige uma recontagem se a margem for um décimo de um por cento ou menos - caso contrário, não será possível solicitar uma recontagem.

Nevada: Qualquer candidato ou campanha pode solicitar uma recontagem dentro de três dias da votação final de resultados em todo o estado, independentemente da margem. Não há recontagens automáticas de estado.