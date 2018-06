EUA: tempestade de raios deixa um morto e 14 feridos

Uma tempestade de raios caiu sobre um campo de golfe e a popular praia de Venice Beach em Los Angeles, causando a morte de um homem de 20 anos e deixando ao menos 14 pessoas feridas neste domingo.

O tenente legista do condado de Los Angeles Larry Dietz disse que o homem atingido na praia foi levado de Venice Beach ainda com vida, mas morreu quando chegou ao hospital. Outras nove pessoas foram levadas ao pronto-socorro, incluindo uma que está em estado crítico.

Outras autoridades do condado de Los Angeles confirmaram que a 14ª vítima é um homem de 57 anos que estava em campo de golfe na ilha de Catalina, no sul da Califórnia. O estado de saúde dele é estável. Fonte: Associated Press.