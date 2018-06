Ex-presidente Obama deixa Washington para férias na Califórnia

O ex-presidente Barack Obama e sua mulher, Michelle, deixaram Washington, pouco depois da posse de Donald Trump, com destino a Palm Springs, na Califórnia, onde passarão férias familiares.

"Nossa democracia não são monumentos, ou edifícios, são vocês", disse o ex-presidente democrata em uma de suas últimas declarações da base militar Andrews, na periferia da capital americana.

No início do dia, o casal Obama postou um curto vídeo no Twitter, no qual o ainda presidente agradeceu aos compatriotas pelo apoio recebido em oito anos de governo.

"Foi a honra da minha vida lhes servir. Fizeram de mim um melhor homem e líder", manifestou o 44° presidente dos Estados Unidos na conta oficial da presidência @POTUS.

"Não vou parar. Estarei aqui mesmo com vocês como cidadão, estimulado por suas vozes de verdade e justiça, de humor e de amor", acrescentou Obama.

O democrata aproveitou sua conta oficial no Twitter - já transferida para Donald Trump - para anunciar a criação da Fundação Obama.

Depois de receber seu sucessor e a nova primeira-dama, Melania Trump, na Casa Branca, Obama acompanhou a cerimônia de posse na escadaria do Capitólio. Em seguida, deixou o local com Michelle, em um helicóptero da Marinha.

a quinta-feira (19), em sua última entrevista coletiva como presidente, Obama disse que iria dedicar mais tempo à sua família e a escrever. Também deixou a porta entreaberta para um eventual retorno à política.

O agora ex-presidente garantiu que pretende se manifestar publicamente quando considerar que os valores e direitos fundamentais do país estiverem sob ataque.