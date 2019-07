Explosão em shopping na Flórida deixa ao menos 20 feridos

Ao menos 20 pessoas ficaram gravemente feridas após uma explosão de gás em um shopping na cidade de Plantation, na Flórida (EUA), no início da tarde deste sábado, 6. Segundo autoridades, não houve mortos.

Testemunhas disseram ao jornal Florida Sun-Sentinel que a explosão pode ter ocorrido em um espaço para restaurante na praça de alimentação, que fica no térreo.

De acordo com a CNN, o corpo de Bombeiros da Plantation, que fica no sul da Flórida, ao lado de Fort Lauderdale, afirmou que foi uma explosão de gás. A explosão espalhou grandes pedaços de concreto a cerca de 50 metros de distância e lançou pedaços de metal a até 100 metros do outro lado da rua. Diversos carros foram atingidos e estilhaços danificaram lojas.