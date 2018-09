Furacão pode atingir Costa Leste dos EUA na próxima semana

ATLANTA - Um poderoso furacão pode atingir a Costa Leste dos Estados Unidos na próxima semana, uma vez que a tempestade tropical Florence continua a se fortalecer e a se mover em direção ao continente, disseram neste sábado, meteorologistas do Centro Nacional de Furacões.

Espera-se que Florence se torne um grande furacão até segunda-feira, afirmou a entidade, acrescentando que "uma fase significativa de intensificação" é esperada para a noite deste sábado.

O centro meteorológico localizado em Miami informou que, embora a tempestade possa se intensificar à categoria 4 no meio desta semana, seu caminho ainda não estava claro. "Florence está prevista para se tornar um perigoso furacão perto da costa sudeste dos EUA no final da próxima semana, e o risco de impacto direto continua a aumentar", disse o centro de furacões.

Os governadores da Carolina do Sul e da Virgínia declararam estado de emergência para dar a seus estados tempo para se preparar para a possível chegada da tempestade. O governador da Carolina do Sul, Henry McMaster, enfatizou que não há como saber ainda quando e onde a tempestade vai atingir a terra, ou quando as evacuações podem ser solicitadas.

As ondas geradas por Florence estão afetando as Bermudas e podem causar perigosas correntes e inundações costeiras em áreas costeiras de Delaware e Nova Jersey, disse o Serviço Nacional de Meteorologia.

No fim da tarde deste sábado, a tempestade estava centrada cerca de 1.305 quilômetros a sudeste das Bermudas e movendo-se para oeste a 7 km/h. /AP