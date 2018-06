Governador sírio diz que ataque fortalece Estado Islâmico

Os ataques com 59 mísseis Tomahawk contra posições do governo Bashar Al Assad na Síria, em retaliação ao ataque com armas químicas que provocou a morte de cerca de 100 pessoas na terça-feira, servem apenas para corroborar com os objetivos e fortalecer "grupos terroristas armados" e "do Estado Islâmico", afirmou Talal Barazi, governador da província de Homs.

"A liderança síria e a política síria não vão mudar", disse o Barazi, em entrevista por telefone à televisão estatal do país. "Esse tipo de problema não foi o primeiro e eu não acredito que será o último", acrescentou.

O governo sírio tem negado com veemência e a responsabilidade pelos ataques químicos que deixaram um saldo de cerca de 100 pessoas mortas, entre elas muitas crianças e bebês. "Os grupos terroristas armados não conseguiram atingir o exército árabe sírio e posições militares russas", disse Barazi, usando as siglas em árabe para Estado islâmico. O governo sírio descreve todos os grupos armados que se opõem a ele como terroristas.

Os EUA atacam "posições militares específicas na Síria e em Homs especificamente" para publicamente "servir os objetivos do terrorismo na Síria e os objetivos de Israel no longo prazo", acrescentou Barazi. Uma fonte militar síria disse anteriormente que o ataque à base aérea da Síria havia levado a "perdas", mas nada foi confirmado oficialmente.