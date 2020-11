Governos europeus reagem aos ataques em Viena

Governos de diversos países, entre eles Alemanha e França, reagiram aos ataques coordenados em Viena, na Áustria, condenando a violência do incidente, classificado pelo governo local como um ato de terrorismo.

"Nós, franceses, compartilhamos o choque e a tristeza do povo austríaco atingido esta noite por um ataque no coração de sua capital, Viena", escreveu o presidente francês Emmanuel Macron, no Twitter. "Depois da França, um país amigo é atacado. Esta é a nossa Europa. Nossos inimigos devem saber com quem estão lidando. Não vamos desistir."

O premiê britânico Boris Johnson também se colocou ao lado das vítimas e do povo austríaco. "Estou em choque com os ataques terríveis em Viena esta noite", escreveu. "Os pensamentos do Reino Unido estão com o povo da Áustria — permanecemos unidos a vocês contra o terror."

"Notícias assustadoras e problemáticas de Viena: Mesmo que ainda não saibamos toda a extensão do terror, nossos pensamentos estão com o feridos e as vítimas nesse tempo difícil. Não vamos ceder ao ódio que mira dividir nossas sociedades", escreveu o ministério das Relações Exteriores da Alemanha.

O primeiro ministro da Itália, Giuseppe Conte, disse: "Condeno firmemente o atentado que atingiu a cidade de #Vienna. Não há espaço para ódio e violência no nosso lar europeu comum. Proximidade com o povo austríaco, as famílias das vítimas e dos feridos."

O presidente do Parlamento Europeu, David Sassoli, também reforçou a união do continente contra o terrorismo. "É com tristeza e horror que seguimos as notícias de outro ataque na Europa esta noite. Nossos pensamentos estão com os amigos e família das vítimas, e com o povo de Viena. Em todo nosso continente, permanecemos juntos contra a violência e o ódio."

