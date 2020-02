Homem atira em funeral e mata duas pessoas nos Estados Unidos

Um homem abriu fogo contra pessoas que saíam de um funeral, neste sábado, no Estados Unidos. Um homem e um adolescente morreram no local e outras duas pessoas ficaram feridas, de acordo com a polícia da cidade de Riviera Beach, no estado da Flórida.

Os tiros teriam acontecido do lado de fora da igreja Victory City Church, aproximadamente às 14h30, no horário local. A polícia afirmou que o adolescente que morreu tinha 15 anos. Uma mulher e uma menina adolescente foram levadas para o hospital, mas o estado de saúde delas não foi revelado.

A polícia ouviu de testemunhas que o atirador teria feito 13 tiros. Até o momento ninguém foi preso, nem se sabe as motivações do ataque.

No Facebook, a página da igreja Victory City Church divulgou uma nota escrita pelo pastor da comunidade, Tywuante D. Lupoe, em que pede orações em favor das vítimas. “Solicitamos as orações de todos os santos enquanto lamentamos as perdas de dois homens negros, após um funeral que aconteceu em nossa igreja”, afirmou.

Na nota, Lupoe esclareceu que os tiros não aconteceram dentro da Igreja e que as vítimas nãos eram membros da comunidade.