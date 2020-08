Homem morre atingido por tiro próximo a manifestação nos EUA

PORTLAND (EUA) - Uma pessoa foi morta a tiros em Portland na noite de sábado, 29, quando manifestantes de grupos rivais entraram em confronto na cidade do noroeste dos EUA, que tem tido manifestações frequentes desde a morte de George Floyd. A polícia disse em declarações que tanto a morte quanto violência durante um protesto ocorreram no centro de Portland. No entanto, eles não relacionaram imediatamente o tiroteio aos protestos.

"(A polícia) respondeu e localizou uma vítima com um ferimento à bala no peito. O médico avaliou que ela estava morta", disse um porta-voz da polícia de Portland em um comunicado por e-mail. "Uma investigação de homicídio está em andamento." Quando questionado pela Reuters se o tiroteio estava relacionado a confrontos entre manifestantes rivais na mesma área, o porta-voz disse que "é muito cedo para tirar esse tipo de conclusão".

O New York Times e os jornais do Oregonian relataram que um grande grupo de apoiadores do presidente Donald Trump foram em uma caravana para o centro de Portland, com uma reunião pró-Trump atraindo centenas de caminhões cheios de apoiadores para a cidade.

O Times citou duas testemunhas não identificadas que disseram que um pequeno grupo de pessoas começou uma discussão com outras pessoas em um veículo e alguém abriu fogo.

O homem que foi baleado e morto estava usando um chapéu com a insígnia de Patriot Prayer, um grupo de extrema direita com base em Portland que já entrou em confronto com manifestantes no passado, de acordo com o New York Times.

A polícia interveio e fez algumas prisões, disseram eles no tweet.

O New York Times relatou que manifestantes contra e a favor de Trump se enfrentaram nas ruas, com pessoas atirando armas de paintball da caçamba de picapes e manifestantes jogando objetos de volta para eles.

A manifestação de veículos pró-Trump começou perto do centro da cidade de Clackamas antes de chegar a Portland na noite de sábado, com confrontos estourando depois entre apoiadores e contra-manifestantes de Trump, informou o Oregonian.

O tiroteio aconteceu depois que a maior parte dos apoiadores do presidente americano já tinha deixado o centro da cidade. /Reuters