'Impeachment é uma fraude contra o povo americano', diz Donald Trump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, chamou de “uma fraude contra o povo americano” o processo de impeachment aberto contra ele pela presidente da Câmara dos Representantes dos EUA, a democrata Nancy Pelosi.

Neste sábado, Trump disse em sua conta oficial no Twitter que o relato de um denunciante sobre a ligação dele com o mandatário ucraniano Volodymyr Zelenski “não chega nem perto” da realidade. O processo de impeachment foi aberto devido a Trump ter supostamente pressionado Zelenski, na ligação, a investigar o filho do ex-vice-presidente e nome forte do Partido Democrata para as eleições de 2020, Joe Biden.

Trump criticou a presidente da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, e o também democrata Adam Schiff, que lidera a investigação contra o presidente americano. “Schiff e Pelosi nunca pensaram que eu divulgaria a transcrição da ligação. Os peguei de surpresa, eles foram pegos”, escreveu o presidente.

Trump também respondeu a críticas do senador republicano Mitt Romney. “Alguém por favor acorde Mitt Romney e diga a ele que minha conversa com o presidente ucraniano foi agradável e muito apropriada, e minha declaração sobre a China se refere à corrupção, não à política”, escreveu.

Na sexta-feira, 4, Romney escreveu no Twitter que “pelo que parece, o apelo descarado e sem precedentes do presidente (Trump) à China e à Ucrânia para investigar Joe Biden é errado e assustador.”

Trump emendou que Romney “nunca soube como ganhar” e o chamou de “idiota pomposo”. O presidente americano escreveu, ainda, que o senador republicano implorou pelo apoio dele à candidatura ao Senado e também para ser secretário de Estado.