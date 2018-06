Incêndio em iate com 50 pessoas a bordo deixa 1 desaparecido nos EUA

MIAMI - Um iate-cassino com 50 pessoas a bordo pegou fogo neste domingo, 14, em Port Richey, perto da Bahia de Tampa, no oeste da Flórida, nos Estados Unidos, deixando uma pessoa desaparecida, informou a imprensa local.

De acordo com o canal de TV local "WFLA", das 50 pessoas que estavam a bordo, 49 conseguiram ser levadas a salvo para a margem e serem atendidas pela equipe médica, enquanto que um passageiro está desaparecido.

O incêndio aconteceu pouco depois das 16h (horário local, 19h em Brasília), e na operação de resgate participaram também oficiais do Escritório do Xerife do Condado de Pasco e membros da Comissão da Pesca e Vida Silvestre da Florida.

O iate Santa Cruz pegou fogo por causas ainda desconhecidas enquanto navegava por um canal e teve que ser auxiliado por bombeiros do Condado de Pasco e membros da Guarda Costeira. /EFE