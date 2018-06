Incêndio obriga evacuação de 2.000 pessoas no Colorado

WASHINGTON - Um incêndio, que por enquanto arrasou cerca de 6.785 hectares, obrigou as autoridades do condado de La Plata (Colorado, EUA) a ordenar a evacuação de 859 casas, nas quais residem cerca de 2.000 pessoas, informaram fontes oficiais neste domingo, 10.

Um total de 813 bombeiros trabalharam ao longo deste domingo com o objetivo de controlar as chamas que ameaçam, entre outras, às localidades de Purgatory, Cascade Village e Mill Creeck, de acordo com um comunicado divulgado pelas autoridades do condado de La Plata, situado a cerca de 530 quilômetros a sudoeste de Denver.

As autoridades ordenaram à população deixar a região por causa do perigo de intoxicação com a abundante fumaça causada pelo incêndio.

Por enquanto não se sabe o que causou o incêndio que, devido à presença de fortes ventos na região, se propagou desde que começou no dia 1 de junho, na reserva nacional de San Juan.

No ano passado as chamas assolaram cerca de quatro milhões de hectares ao longo dos Estados Unidos, no que representa um dos piores dados registros na história do país, segundo fontes oficiais. /EFE