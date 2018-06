Menina de três anos morre baleada após discussão entre dois adultos em Miami

Neste sábado, 31, uma menina de apenas três anos de idade faleceu após ser baleada na cidade de Miami, na Flórida, Estados Unidos, após uma discussão entre dois adultos. Além dela, outras duas crianças ficaram feridas pelos estilhaços em consequência do disparo. O suspeito já está em custódia da polícia local.

O Departamento de Polícia de Miami recebeu o chamado por volta do meio-dia no horário local (13h de Brasília). O incidente ocorreu no bairro de Liberty City e o suposto agressor, depois de tentar fugir em seu carro, finalmente se entregou às autoridades cerca de 1h após o ocorrido. "Temos uma criança que faleceu nesse tiroteio sem sentido. Os outros dois menores foram cortados pelos vidros, mas passam bem", afirmou o departamento via Twitter.

We have a child who has passed away in this senseless shooting. The 2 other minors were grazed possibly by glass and are okay. https://t.co/Fy2MvNA5LJ — Miami PD (@MiamiPD) 31 de março de 2018

O prefeito da cidade, Francis Suarez, explicou ao jornal Miami Herald que acredita se tratar de uma disputa sobre questões de dinheiro entre um homem e sua irmã, que estava dentro de um veículo com três menores, incluindo a menina.

O homem disparou contra o carro e a menor foi gravemente ferida, enquanto as outras duas crianças sofreram ferimentos vidro que caiu após a bala ter atingido o automóvel. A menina foi levada para um hospital, onde sua morte foi confirmada.

"É outro ato infeliz e tolo de violência. Isso precisa acabar. As pessoas precisam encontrar outras maneiras de resolver conflitos que não seja com armas", disse o prefeito.

O superintendente escolar do município, Alberto Carvalho, lamentou também o fato em uma mensagem no Twitter. "Que mensagem é enviada para as crianças? Claramente, nós, como comunidade, não estamos fazendo o suficiente ", escreveu./EFE