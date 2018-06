Obama promete 'fazer tudo o que puder' para fechar Guantánamo

WASHINGTON - O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, disse em uma entrevista de TV, que deverá ser veiculada neste domingo na CNN, que vai fazer "tudo o que puder" para fechar a prisão militar norte-americana na Baía de Guantánamo, em Cuba, depois de quatro presos afegãos detidos no local terem sido enviados para casa.

Obama prometeu fechar a prisão condenada internacionalmente quando assumiu o cargo há quase seis anos, dizendo que a instituição prejudicava a imagem dos Estados Unidos no mundo. Mas ele não foi capaz de fazê-lo, em parte por causa dos obstáculos colocados pelo Congresso norte-americano.

"Eu vou fazer tudo o que posso para fechá-la", disse Obama ao programa "State of The Union with Candy Crowley", da CNN, em uma entrevista gravada na sexta-feira.

"É contrário aos nossos valores e é muito cara. Nós estamos gastando milhões para cada indivíduo lá. E nós temos reduzido a população ali significativamente", acrescentou.

Na última etapa dos esforços graduais para fechar a prisão, quatro afegãos detidos há mais de uma década em Guantánamo foram enviados para casa, informou o Pentágono no sábado.