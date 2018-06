Obama vai a Chicago e antecipa voto nas eleições presidenciais dos EUA

O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, antecipou o seu voto nas eleições presidenciais norte-americanas nesta sexta-feira, 7. Ele votou em uma urna em Chicago, em Illinois, seu estado-natal e onde ele foi senador.

Apesar de as eleições só ocorrerem oficialmente em 8 de novembro, os cidadãos dos Estados Unidos podem antecipar o voto. Obama chegou ao local de votação sorridente, apertando as mãos dos mesários e os agradecendo pelo "trabalho prestado".

De acordo com o jornal 'The New York Times', quando perguntado pelos repórteres em quem ele havia votado, Obama apenas sorriu. O gesto do presidente foi considerado um incentivo para que mais eleitores democratas procurem ir às urnas e antecipem seus votos.

Obama vem fazendo campanha para eleger a democrata Hillary Clinton como sua sucessora. Além dele, a primeira-dama Michelle Obama vem se engajando na campanha. Com popularidade nas alturas e talento para se conectar com multidões, ela atua para convencer os jovens a irem às urnas e a votarem na candidata do Partido Democrata. Nos Estados Unidos, o voto não é obrigatório. //REUTERS