Opositores de Assad celebram ataque

Opositores ao governo do presidente sírio Bashar al-Assad celebraram o ataque norte-americano contra uma base aérea do país e pediram para o presidente Donald Trump continuar com os bombardeios até "neutralizar a capacidade" do regime de enfrentar seus adversários.

"A coalição da oposição da Síria saúda o ataque e pede para Washington que neutralize a capacidade de (do presidente Bashar) Assad para levar à cabo ataques", afirmou Ahmad Ramadan, porta-voz do grupo. "Esperamos que continuem os bombardeios", completou.