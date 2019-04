Polícia dos EUA prende 2 meninas de 14 anos por planejar matar 10 colegas

Miami (EUA) - Duas meninas de 14 anos residentes em Avon Park, no centro da Flórida, nos Estados Unidos, foram detidas por supostamente planejar matar dez companheiros de escola, informaram nesta sexta-feira, 19, meios de comunicação locais.

"Duas estudantes foram detidas na escola de ensino médio Avon Park depois que um professor alertou à polícia de um possível plano para machucar outros alunos", confirmou em comunicado a junta escolar do Condado de Highlands.

De acordo com o Escritório do Xerife do Condado de Highlands, as adolescentes foram detidas na quarta-feira na escola Avon Park sob as acusações de conspirar para cometer assassinato e sequestro.

Segundo o relato do professor, depois de constatar que agiam "de maneira histérica", ele encontrou uma pasta com folhas escritas à mão pelas menores, nas quais havia anotações sobre armas e uma lista de dez pessoas que seriam o alvo do ataque.

A lista continha detalhes sobre como matar e enterrar as vítimas sem deixar pistas. A junta escolar acrescentou que os pais dos menores envolvidos no caso já foram contatados.

Após o massacre de 17 pessoas na escola de ensino médio de Parkland, no sul da Flórida, em fevereiro do ano passado, as autoridades estaduais redobraram as medidas de prevenção diante da ameaça de tiroteios em centros escolares.