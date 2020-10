Médico diz que Trump 'continua a melhorar' e pode receber alta na segunda

WASHINGTON - O quadro de saúde do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, "continua a melhorar", afirmou neste domingo, 4, o médico responsável, Sean Conley. Em coletiva de imprensa, Conley disse que Trump começou a tomar um terceiro medicamento, dexametasona. Ele acrescentou que, "como em qualquer doença", Trump teve "altos e baixos". A equipe médica disse que o presidente americano pode receber alta na segunda-feira do hospital militar Walter Reed, onde está internado.

Conley também esclareceu que na sexta-feira, quando Trump anunciou o diagnóstico positivo para covid-19, o presidente teve febre alta e teve que receber oxigênio suplementar. O médico informou que, naquele dia, o nível de oxigênio de Trump tinha abaixado para menos de 95% e que posteriormente ele se recuperou — o republicano teve ao menos dois episódios de queda de oxigênio. A equipe médica, no entanto, não quis entrar em detalhes sobre os exames de pulmões do presidente.

Durante a coletiva, Conley acrescentou que a declaração do chefe de gabinete da Casa Branca, Mark Meadows, sobre o estado de saúde de Trump foi "mal interpretada". No sábado, Meadows divulgou informações conflitantes a respeito da condição do presidente, afirmando que seu quadro era preocupante.

Além de dexametasona, Trump é medicado com Remdesivir, remédio experimental contra covid-19. O presidente também recebeu uma dose de Regeneron com anticorpos monoclonais na sexta. Brian Garibaldi, especialista em cuidados pulmonares críticos do hospital Walter Reed, disse que Trump ainda não demonstrou "efeitos colaterais conhecidos".

Estudos apontam que a dexametasona melhora a sobrevivência de pacientes hospitalizados em condição crítica com covid-19, que precisam de oxigênio extra. Mas o medicamento não deve ser administrado em casos leves, pois pode limitar a capacidade do próprio organismo de combater o vírus, de acordo com as diretrizes da Sociedade de Doenças Infecciosas da América.

No último boletim médico, divulgado na noite deste sábado, 3, a Casa Branca havia informado que Trump estava bem, trabalhando e sem febre, mas ainda não estava fora de perigo. "Ele passou a maior parte da tarde trabalhando e tem se movido na suíte médica sem dificuldade", havia informado o médico Sean Conley.

Mais cedo no sábado, Conley tinha pintado um quadro otimista sobre a saúde do presidente americano. No entanto, pouco depois da coletiva de imprensa oferecida pelo médico, Mark Meadows disse que a condição de Trump era preocupante e que as próximas 48 horas seriam críticas. O desencontro de informações causa desconfiança sobre o verdadeiro estado de saúde do presidente, e o tratamento ministrado a Trump sugere uma situação mais grave, segundo o The New York Times. /COM INFORMAÇÕES DE REUTERS E AP