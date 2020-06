Quem são os extremistas acusados de fomentar violência nos protestos pela morte de Floyd

Neil MacFarquhar / The New York Times, O Estado de S.Paulo

WASHINGTON - Em meio à pressa de culpar a violência generalizada e o vandalismo nas cidades americanas, as acusações de que extremistas ou outros agitadores externos estão por trás da destruição continuaram a ecoar online e nas ondas de rádio.

Inúmeros líderes políticos, começando pelo próprio presidente dos EUA, Donald Trump, levantaram acusações em vários grupos afirmando que alguma agenda radical está em jogo na transformação de protestos pacíficos contra a morte de George Floyd por policiais de Minneapolis.

“Temos motivos para acreditar que maus atores continuam se infiltrando nos legítimos protestos do assassinato de George Floyd, e é por isso que estendemos o toque de recolher por um dia”, tuitou o governador Tim Walz, de Minnesota, no domingo, depois de sugerir que supremacistas brancos ou pessoas de fora do estado fomentavam a agitação.

Na cidade de Nova York, um oficial da polícia disse que os anarquistas planejavam começar o caos na cidade antes mesmo dos protestos começarem, usando comunicação criptografada para angariar fundos sob fiança e recrutar médicos.

Durante as manifestações, eles mantiveram rotas de suprimento para distribuir gasolina, pedras e garrafas e também enviaram batedores para encontrar áreas desprovidas de policiais, disse John Miller, vice-comissário responsável pelos esforços antiterroristas e de inteligência do Departamento de Polícia.

"Eles se prepararam para cometer danos à propriedade e orientaram as pessoas que os seguiam a fazer isso seletivamente e apenas em áreas mais ricas ou em lojas sofisticadas administradas por entidades corporativas", afirmou ele em entrevista por telefone com repórteres. Miller disse que essa atividade ainda está sob investigação, mas muitos participantes são de fora de Nova York. "Eles instruíram os líderes de grupo a dizer às pessoas que os seguiam que isso não era para ser uma atividade ordenada", disse ele.

Ainda assim, poucos daqueles que apontaram o dedo para extremistas apresentaram evidências detalhadas para apoiar as acusações, e alguns funcionários admitiram a falta de informações sólidas. "A verdade é que ninguém realmente sabe", disse Keith Ellison, procurador-geral de Minnesota e ex-congressista democrata de Minneapolis, na NBC.

"Houve muitas imagens filmadas por manifestantes de pessoas suspeitas, que realmente começaram a quebrar janelas", disse Ellison. “Houve outras fotografias de carros sem placas. Comportamento muito suspeito.”

Pessoas associadas à extrema direita e à esquerda estão sendo acusadas de acender a conflagração. O governo Trump culpou o que chamou de esquerda radical, nomeando a Antifa, uma contração da palavra "antifascista", que passou a ser associada a um movimento difuso de manifestantes de esquerda que se envolvem em técnicas mais agressivas como o vandalismo.

Os membros da antifa, que não têm líderes oficiais, fazem campanha contra ações que consideram autoritárias, homofóbicas, racistas ou xenófobas. Outros disseram que supremacistas brancos e grupos de extrema direita são responsáveis, apontando para declarações online de adeptos de que a convulsão aceleraria o colapso de um país multiétnico e multicultural dos Estados Unidos.

"Os Estados Unidos da América designarão a ANTIFA como organização terrorista", escreveu Trump no Twitter no domingo, embora não esteja claro qual autoridade legal ele poderia fazer.

O presidente critica periodicamente a antifa, mas não ficou claro que a declaração de Trump tenha algum significado real além de suas tentativas características de provocar polêmica na guerra cultural, atrair atenção e agradar sua base.

Antifa não é uma organização e não possui um líder, funções de associação ou qualquer estrutura centralizada definida. É um movimento vagamente definido de pessoas que compartilham táticas e alvos comuns de protesto.

Mais importante, mesmo que a Antifa fosse uma organização real, as leis que permitem ao governo federal considerar entidades terroristas e impor sanções a elas são limitadas a grupos estrangeiros. Não há lei sobre terrorismo doméstico, apesar das propostas periódicas para criar uma.

"Não existe autoridade legal para fazer isso - e se esse estatuto fosse aprovado, ele enfrentaria sérios desafios na Primeira Emenda", disse Mary B. McCord, ex-chefe da Divisão de Segurança Nacional do Departamento de Justiça.

Quando o F.B.I. investigou organizações neonazistas como a Base e a Divisão Atomwaffen, tratou-as como organizações criminosas.

No entanto, em um comunicado após o tweet de Trump, o procurador-geral William Barr disse que o F.B.I. se aliaria à polícia estadual e local para identificar manifestantes violentos, a quem ele também chamava de terroristas domésticos.

"Grupos de radicais e agitadores externos estão explorando a situação para buscar sua própria agenda separada, violenta e extremista", disse Barr. "A violência instigada e praticada pela antifa e outros grupos semelhantes em conexão com os tumultos é terrorismo doméstico e será tratada de acordo."

Manifestantes no estilo Antifa são hostis à aplicação da lei e estão orientados para a ação nas ruas, disse Jonathan Greenblatt, executivo-chefe da Liga Antidifamação, de modo que essas manifestações oferecem uma oportunidade, mesmo que seus objetivos não sejam os mesmos dos dos manifestantes originais. Ainda assim, ele advertiu que, em um ensopado tão complexo, nem todo o vandalismo pode ser atribuído a qualquer facção.

"Embora tenhamos visto táticas que eles adotam às vezes durante esses protestos, também não está claro quantos dos indivíduos que cometeram violência ou destruíram propriedades são antifa ou estão apenas chateados com a questão da brutalidade policial", disse ele.

Os analistas observaram uma variedade de participantes. "Vamos ver uma diversidade de malfeitores marginais", disse Brian Levin, diretor do Centro de Estudos do Ódio e Extremismo da Universidade Estadual da Califórnia, em San Bernardino. "Sabemos de fato que houve agitadores de extrema direita on-line e nesses comícios, além da extrema esquerda."

Os adeptos da extrema direita geraram uma avalanche de posts nas mídias sociais nos últimos dias, sugerindo que a agitação era um sinal de que o colapso do sistema americano que eles esperavam há muito estava à mão. Esses grupos, conhecidos como "aceleracionistas", tentam promover quaisquer circunstâncias que possam acelerar esse objetivo.

No mês passado, eles estavam pressionando a idéia de que a pandemia de coronavírus e as manifestações contra o desligamento da vida pública poderiam ser o momento de incitar a discórdia.

Os grupos não são monolíticos. Existem facções que expressam solidariedade com alguns membros da comunidade afro-americana em sua animosidade em relação à polícia, uma posição que data de confrontos violentos nos anos 90 entre supremacistas brancos e policiais em locais como Ruby Ridge, Idaho.

Outros, no entanto, acreditam que desencadear uma guerra racial acabaria provocando o estabelecimento de um estado étnico branco puro em pelo menos parte dos atuais Estados Unidos.

Sinais de qualquer esforço organizado ou mesmo participação na violência eram relativamente raros. "Eu não vi nenhuma evidência clara de que supremacistas brancos ou milicianos estejam se escondendo e saindo para queimar e saquear", disse Howard Graves, analista de pesquisa do Southern Poverty Law Center, que rastreia a supremacia branca e outros grupos extremistas antigovernamentais.

Alguns participantes incluíram membros fortemente armados do movimento das milícias, fervorosos defensores do direito da Segunda Emenda de portar armas que acreditam que é seu dever constitucional proteger os cidadãos e as empresas.

Membros de grupos de ódio ou organizações de extrema direita filmaram-se, às vezes fortemente armados ou exibindo símbolos extremistas, em manifestações em pelo menos 20 cidades nos últimos dias, de Boston a Buffalo, Richmond, Virgínia, e Dallas a Salem, Oregon.

Um apelido comum para a segunda guerra civil prevista é o "boogaloo", que às vezes é transformado em "Big Igloo" ou "Big Luau", levando seus seguidores a usar camisas havaianas. Muitos deles usam o Facebook para se organizar, apesar do anúncio da empresa em 1 de maio de que removeria esse conteúdo.

Sua bandeira costuma ser uma variação da bandeira americana, com um iglu em vez de estrelas, uma faixa substituída por uma gravura havaiana e o restante mostrando os nomes de afro-americanos e brancos mortos em confrontos com a polícia.

Em um post no Facebook de Richmond, dois jovens brancos são mostrados segurando a bandeira atrás de uma mulher afro-americana com uma placa escrita à mão com a inscrição “Um joelho é o novo laço !!” Isso se referia à ação policial usada na morte do Sr. Floyd.

Mike Griffin, ativista de longa data em Minneapolis, disse que as manifestações em sua cidade atraíram pessoas que ele nunca havia visto antes. Eles incluíam jovens brancos bem vestidos em botas caras carregando martelos e conversando sobre incendiar edifícios. "Conheço protestos, faço isso há 20 anos", disse ele. "Pessoas não afiliadas aos protestos estão causando estragos nas ruas."

Se isso está acontecendo, disseram analistas, provavelmente são atos arbitrários de indivíduos, e não um esforço organizado. Agentes federais este ano desmantelaram a Base e Atomwaffen, dois dos grupos de extrema-direita mais violentos.

Uma coisa é compartilhar piadas e memes racistas on-line e outra coisa para organizar um grupo armado para atravessar as fronteiras estaduais, disse Megan Squire, professora da Universidade Elon, na Carolina do Norte, que acompanha extremistas on-line. "Eles não têm fortes redes do mundo real onde realmente confiam um no outro", disse ela.