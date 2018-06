Segunda vítima do furacão Harvey teria morrido ao tentar escapar da tempestade

Autoridades da cidade norte-americana de Houston encontraram na noite deste sábado a segunda vítima causada pela passagem do furacão Harvey no estado do Texas. De acordo com o porta-voz do centro de operações de emergência da cidade, Gary Norman, trata-se de uma mulher que se afogou ao tentar escapar da tempestade.

Ainda segundo as autoridades locais, a mulher teria saído do seu veículo para fugir da inundação. Ela foi encontrada cerca de 30 metros distante do seu carro, já sem sinais de vida. A mulher se junta a outra vítima do Harvey em território texano – a outra morte foi em Rockport, cidade litorânea ao norte de Corpus Christi.

O Harvey, um dos furacões mais fortes a atingir os Estados Unidos nos últimos anos, perdeu força ao entrar no continente e foi rebaixado à categoria de tempestade tropical, com ventos perto de 75 km/h. Mesmo assim, o Harvey continua com um rastro de destruição e chuvas torrenciais pela costa do Texas: enquanto cidades como Corpus Christi contam os estragos, Houston (a quarta maior cidade dos EUA) experimenta cortes de energia e inundações. A tormenta deve ir em direção norte, rumo ao estado da Louisiana, onde a cidade de Nova Orleans se prepara para evitar uma catástrofe tão devastadora como foi a provocada pelo furacão Katrina, em agosto de 2005. / AP E REUTERS