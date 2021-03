Senado americano aprova pacote de estímulo de US$ 1,9 trilhão

WASHINGTON - O Senado americano aprovou neste sábado, 6, o pacote de estímulo de US$ 1,9 trilhão encaminhado pelo presidente Joe Biden. O plano tem o objetivo de ajudar os americanos a resistirem ao choque econômico da pandemia do coronavírus. A votação durou a noite toda: os democratas entraram em disputa sobre auxílio para desempregados, enquanto republicanos falharam em incluir várias emendas no texto aprovado.

O pacote inclui US$ 400 bilhões destinados a pagamentos únicos de US$ 1,4 mil para a maioria dos americanos. Além disso, 9,5 milhões de desempregados devem receber US$ 300 por semana. Outros US$ 350 bilhões serão encaminhados para governos estaduais e locais, que sofreram com o declínio na arrecadação.

O texto foi aprovado por 50 votos a 49. Nenhum republicano votou a favor do que se tornará o maior pacote de estímulo da história americana. Vários senadores republicanos deixaram a Câmara imediatamente após a votação, enquanto o senador Bernie Sanders, de Vermont, comemorava com o líder da Maioria, Chuck Schumer.

A batalha ainda não terminou: o texto volta para a Câmara dos Deputados, que aprovou uma versão ligeiramente diferente do pacote na semana anterior. A dificuldade em aprovar o pacote demonstra os desafios que Biden enfrentará para encaminhar outras políticas públicas em um Congresso controlado por uma maioria democrata muito pequena. O pacote de estímulo é uma prioridade para o presidente, já que o país já perdeu mais de 520 mil vidas para a covid-19.

A votação foi a mais longa da história moderna americana: 11 horas e 50 minutos. Democratas brigaram entre si sobre o auxílio a desempregados. No final, venceu uma versão mais conservadora para agradar senadores mais ao centro. Inicialmente, o pagamento a pessoas que perderam o trabalho seria de US$ 400, mas foi reduzido para US$ 300.

O texto encaminhado pela Câmara dos Deputados também incluía um aumento do salário mínimo para mais que o dobro do valor atual, chegando a US$ 15. A medida foi rejeitada no Senado. /REUTERS