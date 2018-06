Superterça consolida liderança de Hillary e Trump em prévias

Hillary Clinton se aproximou na terça-feira 1 da candidatura do Partido Democrata à presidência dos EUA, enquanto o republicano Donald Trump venceu na maioria dos Estados que votaram na Superterça, consolidando sua posição de favorito para vencer a disputa interna da legenda. A surpresa da noite foi o senador Ted Cruz, que venceu no Texas e em Oklahoma e se credenciou como o grande adversário do empresário do setor imobiliário.

Tanto Trump quanto Cruz representam candidaturas insurgentes dentro do Partido Republicano, rejeitadas pelas lideranças tradicionais. Última esperança do establishment, o senador Marco Rubio ganhou em apenas 1 dos 12 Estados que realizaram prévias na terça, o que fragilizou sua posição como alternativa viável a Trump. Em entrevista à CNN, ele afirmou que continuará na disputa e disse que o mapa das próximas primárias é mais favorável à sua candidatura do que o de terça, dominado por Estados evangélicos do Sul.

Mais conservador dos senadores americanos, Cruz ocupa a extrema direita do espectro ideológico republicano, com um discurso de rejeição quase absoluta à intervenção do Estado na vida dos cidadãos. Na noite de terça, ele fez um apelo aos outros republicanos para que desistam de suas candidaturas e se unam em torno de seu nome contra o bilionário.

“Nossa campanha é a única que pode derrotar Donald Trump”, declarou Cruz, que se referiu ao empresário como “profano e vulgar”. Segundo ele, o bilionário é parte da corrupção de Washington há 40 anos.

Em discurso na Flórida, Trump se apresentou como o símbolo de um novo movimento republicano, que busca atrair eleitores democratas e independentes. E prometeu ir “atrás de Hillary” quando a disputa interna estiver resolvida. O bilionário também ironizou Rubio, que nos últimos dias se converteu em seu mais agressivo crítico. “Foi uma noite difícil para Marco Rubio”, afirmou. “Ele é um peso-pena.”