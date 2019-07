Tiroteio deixa mortos e feridos em feira gastronômica na Califórnia

Um tiroteio em uma feira gastronômica na cidade de Gilroy, no estado da Califórnia, oeste dos Estados Unidos, deixou ao menos doze vítimas neste domingo, 29. Segundo o vereador Dion Bracco, há registro de três mortos - o número ainda não foi confirmado pela polícia local.

The hearts of Gilroy PD and entire community go out to the victims of today's shooting at the Garlic Festival. The scene is still active. If you are looking for a loved one, please go to the reunification center at Gavilan College at parking lot B. #GilroyActiveshooter — Gilroy Police (@GilroyPD) July 29, 2019