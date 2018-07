Tiroteio em Nova Orleans deixa ao menos 2 mortos e vários feridos

WASHINGTON - Pelo menos duas pessoas morreram e várias ficaram feridas durante um tiroteio neste sábado, 28, no centro da cidade de Nova Orleans, Louisiana, Estados Unidos, segundo fontes da Polícia local.

"As investigações iniciais apontam que houve duas vítimas e várias pessoas ficaram feridas à bala", informou através do Twitter a Polícia local, em mensagem no qual detalhava que o incidente aconteceu na avenida South Clairbone, por volta das 21h 23h em Brasília).

+++ Violência pós-Katrina e justiça

Diversos veículos de imprensa locais, apesar disso, falam em três o número de mortos.

"Algumas das vítimas foram levadas a hospitais próximos ou clínicas particulares, e os serviços de emergência estão no local atendendo a alguns feridos", declarou um agente ao jornal "The Times Picayune".

A Polícia isolou a região, onde segundo o jornal se podiam ver dois corpos em frente ao restaurante Chicken & Watermelon.

Lawrence Russo, testemunha citada pela publicação que encontrava-se em um posto de gasolina próximo, afirmou ter escutado entre 13 e 16 tiros. /EFE