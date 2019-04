Tiroteio em sinagoga nos Estados Unidos deixa vários feridos

Um homem abriu fogo em uma sinagoga na Califórnia e feriu várias pessoas neste sábado, 27, informou a polícia local, que já prendeu o suposto agressor.

"Um homem foi detido para ser interrogado em relação a um tiroteio na sinagoga de Chabad of Poway", postou no Twitter o xerife de San Diego, Bill Gore.

"Os agentes de @SDSOPoway foram chamados a Chabad Way pouco antes das 11:30 a.m. Há feridos. Esta é uma situação em desenvolvimento", escreveu Gore.

O canal de televisão KGTV informou que ao menos quatro vítimas foram retiradas do local e que a sinagoga realizava uma cerimônia de páscoa judaica no momento do tiroteio.

Esse ataque ocorre seis meses depois de outro atirador assassinar 11 pessoas em uma sinagoga de Pittsburgh, no ataque mais letal contra a comunidade judaica na história dos Estados Unidos. /AFP