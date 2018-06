Suspeito de matar 8 pessoas é preso no Mississippi, nos Estados Unidos

Um tiroteio em Brookhaven, Mississipi, nos Estados Unidos, deixou oito mortos, de acordo com autoridades locais. Segundo informações da Associated Press, um suspeito foi detido e, uma autoridade policial está entre as vítimas do tiroteio.

O assessor do Departamento de Investigação de Mississippi, Warren Strain, disse que os disparos aconteceram em três casas diferentes na noite do último sábado, 27, na área rural de Lincoln County.

Strain disse que ainda não foi registrada nenhuma acusação contra o suspeito, e que seria "prematuro" discutir um motivo para a ação. Não está claro ainda se o suspeito conhecia as vítimas nas quais atirou.

O governador Phil Bryant divulgou um comunicado pedindo orações pelas vítimas. Ele também citou o "sacrifício" feito pelos policiais ao protegerem a comunidade.

"Todos os dias, os homens e mulheres que vestem a farda fazem sacrifícios para proteger e servir a comunidade. Às vezes, nós perdemos alguns dos nossos melhores. Eu agradeço aos agentes da lei envolvidos em seu trabalho", Bryant disse.

* Com informações da Associated Press