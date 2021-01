Trump condena a violência nos protestos, diz porta-voz

A porta-voz da Casa Branca, Kayleigh McEnany, disse nesta quinta-feira, 7, que o presidente Donald Trump e seu governo condenam a violência desecadeada na invasão ao Capitólio "com a maior firmeza possível". Pela primeira vez, ela disse que a Casa Branca está comprometida com a "transição de poder de forma ordenada."

"Quero ser clara: a violência que vimos ontem no Capitólio foi espantosa, repreensível e contraria todos os valores americanos", disse a porta-voz em um discurso breve. Ela não respondeu perguntas da imprensa.

Embora a declaração de McEnany tenha quebrado o silêncio da Casa Branca em relação ao episódio causado por extremistas pró-Trump, o próprio presidente ainda permanece quieto. A fala da porta-voz pode não ter muito impacto, já que, por muito tempo, Trump afirma que somente ele responde pela Casa Branca.

Trump foi expulso do Facebook e do Instagram por tempo indefinido e até, pelo menos, o fim de seu mandato, dia 20 de janeiro, disse o diretor-executivo da plataforma, Mark Zuckerberg, nesta quinta. A expulsão acontece um dia após o republicano fazer postagens com teor favorável aos invasores do Congresso dos Estados Unidos. Na noite de quarta, Trump já havia sido suspenso pelo Facebook e pelo Twitter por esse motivo./ AP e AFP