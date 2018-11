Trump culpa má gestão florestal da Califórnia por incêndios

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, culpou o governo da Califórnia pela "má administração das florestas" que, segundo ele, provocou os devastadores incêndios do estado. Trump ainda ameaçou cancelar futuras ajudas federais.

"Não há razão para esses incêndios florestais enormes, mortais e onerosos na Califórnia, exceto pelo fato de a gestão florestal ser tão pobre. Bilhões de dólares são dados todos os anos e tantas vidas foram perdidas, tudo por causa da má administração das florestas. Ou se remedia agora ou não haverá mais pagamentos federais!", afirmou Trump no Twitter.

O presidente americano aprovou ontem uma declaração de emergência para o estado, que oferece às regiões afetadas ajuda e suporte aéreo, mas afirmou que poderia não voltar a fazer isso no futuro.

Pelo menos nove pessoas morreram nas últimas horas nos incêndios da Califórnia, que declarou três grandes focos, que fizeram com que mais de 150 mil moradores tivessem que sair de casa. O maior incêndio e o único que registrou mortes até o momento é o Camp Fire, no norte do estado, que em pouco mais de 24 horas arrasou 28 mil hectares e engoliu grande parte da cidade de Paradise, de 26 mil habitantes.

De acordo com o diretor do Escritório de Serviços de Emergência da Califórnia, Mark Ghilarducci, cinco corpos foram achados carbonizados dentro ou fora de veículos quando as pessoas tentavam fugir das chamas pela estrada, três foram encontrados na parte externa das casas e um último no interior de um imóvel.

Em paralelo ao Camp Fire, outros dois incêndios de menor proporção estão ativos no sul do estado. Um deles, o Woolsey, afeta as cidades de Malibu e Thousand Oaks. O terceiro, que consumiu 2.500 hectares, é o Hill Fire, declarado em uma região muito próxima ao do Woolsey (ambos no condado de Ventura), no vale de Santa Rosa.

Os três incêndios se propagaram com extrema rapidez por conta da pouca umidade e dos fortes ventos.

Os grandes incêndios na Califórnia são cada vez mais frequentes e violentos. Conforme registros oficiais feitos desde 1932, quatro dos cinco mais destrutivos da história do estado ocorreram nos últimos seis anos. /EFE